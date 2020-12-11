На Донеччині встановили білборди з портретами загиблих воїнів

У Донецькій області встановили білборди с портретами загиблих захисників України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

"На Донеччині в рамках проєкту «Місто Героїв» було написано і встановлено 12 портретів загиблих воїнів на білбордах в містах, де вони народилися - Слов'янську, Краматорську, Маріуполі, Мирнограді та інших населених пунктах Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом планується написання 135 портретів загиблих воїнів, які увійшли до «Книги пам’яті». Серед них і Герої Небесної Сотні з Донеччини.

Проєкт було створено до Дня Збройних сил за сприяння Донецької ОДА.

Як повідомлялося, в Україні 6 грудня відзначали День Збройних сил України. Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила Закони «Про оборону України» та «Про Збройні сили України».

Фото: mva.gov.ua