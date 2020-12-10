Тернопільську райраду очолив ветеран АТО/ООС

Головою Тернопільської районної ради обрано ветерана бойових дій на сході України Віктора Козорога.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення у Фейсбуці депутата обласної ради Василя Чашки.

«Сьогодні, 10 грудня, відбулося перше сесійне засідання Тернопільської районної ради. На посаду голови райради висунули одну кандидатуру – ветерана російсько-української війни, юриста, заступника директора з адміністративно-господарської діяльності Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації Віктора Козорога. За підсумками таємного голосування, саме він й очолить Тернопільську районну раду», - написав Чашка.

Новобраний голова ради Віктор Козорог – представник ВО «Свободи».

До Тернопільської райради, за результатами місцевих виборів, обрали 54 депутатів від семи політичних партій. Це - “Європейська Солідарність”, ВО “Свобода”, “За майбутнє”, ВО “Батьківщина”, “Слуга народу”, “Голос” та “Радикальна партія Олега Ляшка”.

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Як повідомляв Укрінформ, після місцевих виборів цього року представники «Свободи» очолили Тернопільську міську та обласну ради.

Раніше повідомлялося, що згідно із новим адміністративно-територіальним устроєм Тернопільську область поділено на три райони – Чортківський, Кременецький та найчисельніший за кількістю населення – Тернопільський.

Фото: Тернопільський обласний центр комплексної реабілітації з Наталею Турецькою