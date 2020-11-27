Сєвєродонецька райрада досі не може провести першу сесію

Спроби депутатів новоствореної Сєвєродонецької районної ради провести першу в своїй історії сесію завершились нічим.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів голова Сєвєродонецької районної територіальної виборчої комісії Едуард Севрюк.

«Сесія Сєвєродонецької районної ради мала відбутись учора в місті Рубіжному, але на засідання замість мінімальної кількості 36 депутатів з’явились лише 34. Не з’явилась більшість обраних депутатів від партії «Опозиційна платформа – За життя». Через відсутність кворуму сесія була визнана такою, що не відбулася», - повідомив Севрюк.

На запитання кореспондента коли очікувати чергового скликання сесії, він відповів, що рішення прийматиметься на засіданні ТРВК сьогодні ввечері.

Як відомо, Сєвєродонецький район утворено лише влітку цього року в рамках адміністративно-територіальної реформи. До його складу увійшли, окрім самого Сєвєродонецька, міста Рубіжне й Лисичанськ, а також частини Кремінського, Попаснянського та Новоайдарського районів.

При цьому на виборах 25 жовтня на території двох найбільших міст новоутвореного району – Сєвєродонецька й Лисичанська – вибори не проводились через небезпеку, пов'язаною з бойовими діями, а отже обидві громади в районній раді поки що не мають жодного представництва.

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Можливо, тому для розміщення ради й адміністрації району не виділено ніякого приміщення, а першу сесію довелось збирати не в райцентрі, а в сусідньому місті Рубіжному.

На даний момент вважаються обраними до Сєвєродонецької районної ради 25 депутатів від ОПЗЖ, 21 – від партії Сергія Шахова «Наш край», 5 – від «партії «Слуга народу» і 4 – від «Опозиційного блоку».