ТВК призначила повторні вибори селищного голови на Луганщині

Голова Марківської селищної ТВК Старобільського району вдруге визнала вибори селищного голови такими, що не відбулися, і призначила повторні вибори на 17 січня 2021 року.

Про це в телефонній розмові кореспондентові Укрінформу повідомив чинний селищний голова Марківки Ігор Дзюба.

«Громадяни Марківщини зробили свій вибір, де згідно з результатами в чесній боротьбі переміг Дзюба Ігор Анатолійович. Але результатами виборів не всі залишились задоволені. А саме: відповідні сили, які знаходячись поза територією, маючи на місці своїх «фахових виконавців», постійно намагаються вплинути на вільне волевиявлення жителів Марківської громади», - сказав селищний голова.

Ігор Дзюба переміг на виборах 25 жовтня, про що свідчить протокол, підписаний як головою комісії Ольгою Бабич, так і членами комісії.

Однак згодом Марківською ТВК було прийнято постанову від 04.11.2020 №61 «Про визнання виборів Марківського селищного голови такими, що не відбулися та призначення повторних виборів», яка була визнана незаконною – спочатку Луганським окружним адміністративним судом (м. Сєвєродонецьк), а згодом Першим апеляційним адміністративним судом (м. Краматорськ).

Однак ТВК знову визнала вибори недійсними і призначила повторні на нову дату. На питання чи піде він на ці вибори, Ігор Дзюба запевнив, що вони не відбудуться через їхню незаконність. Крім того, за його словами, голова ТВК прийняла це рішення одноосібно, без проведення засідання комісії.