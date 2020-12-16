ТКГ провела чергове засідання - Кравчук розповів про результати

Консолідована позиція лідерів держав нормандського формату, які ухвалили під час своїх зустрічей низку документів щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, є головним дороговказом для подальшої роботи у межах ТКГ.

На цьому наголосив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук під час чергового засідання КГ на рівні глав делегацій, що відбулося 16 грудня в режимі відеоконференції, повідомляється на сторінці Української делегації для участі у ТКГ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зауважується, у засіданні не взяв участі повноважний представник президента РФ в ТКГ Борис Гризлов.

“Українська делегація знову нагадала про свою позицію - основою врегулювання є весь комплекс домовленостей, досягнутих в рамках нормандського формату, а також Мінські домовленості як такі, і підтверджує свою готовність продовжити послідовно працювати для їх реалізації, для чого, зокрема, і запропонувала свій «План спільних кроків». Л.Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що українська делегація не залишає впевненості у тому, що ця позиція продовжить бути основою ефективної спільної роботи і в межах ТКГ.

З цією метою українська сторона продовжує наполягати на безперешкодному доступі МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб, звільненні утримуваних осіб, розблокуванні російською стороною роботи КПВВ, фіналізації домовленостей про дев’ятнадцять ділянок розмінування і про чотири нові ділянки розведення, забезпеченні вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України.

Українська делегація також зазначає, що за п’ять діб у російської сторони не залишиться формальних приводів не відкривати зі свого боку КПВВ «Щастя», тому що всі технічні умови для такого відкриття (точка розвороту автобусів) будуть виконані урядом України.

«На теперішній час створені усі умови для відкриття КПВВ «Щастя», - наводиться цитата координатора ОБСЄ в гуманітарній підгрупі повноважного посла Тоні Фріша.

Як зауважується, у засіданні не взяв участі повноважний представник президента РФ в ТКГ Борис Гризлов.