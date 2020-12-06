Україна може вимагати відключення Росії від SWIFT – Кравчук

Україна може вимагати відключення Росії від SWIFT – Кравчук

Укрінформ
Якщо в переговорному процесі не буде прогресу до кінця року, Україна може вимагати відключення Росії від міжнародної розрахункової системи SWIFT.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

«Якщо до кінця цього року, а тут скоро будуть канікули новорічні… якщо цього не станеться (результати в переговорах), то я думаю, початок нового року буде початком нового стандарту нашого розуміння ситуації, наших пошуків нових впливів та наших пропозицій щодо тиску на агресора»,  - сказав Кравчук.

За його словами, це можуть бути санкції, які називаються "міжнародна розрахункова система".

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«Якщо РФ не хоче домовитись дипломатичним, політичним шляхом, ми повинні зробити все, щоб її примусили зупинити агресію і відновити територіальну цілісність України через спільний тиск світового співтовариства і України. А форми тиску ми знайдемо», - заявив Кравчук.

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