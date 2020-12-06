Україна може вимагати відключення Росії від SWIFT – Кравчук

Якщо в переговорному процесі не буде прогресу до кінця року, Україна може вимагати відключення Росії від міжнародної розрахункової системи SWIFT.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

«Якщо до кінця цього року, а тут скоро будуть канікули новорічні… якщо цього не станеться (результати в переговорах), то я думаю, початок нового року буде початком нового стандарту нашого розуміння ситуації, наших пошуків нових впливів та наших пропозицій щодо тиску на агресора», - сказав Кравчук.

За його словами, це можуть бути санкції, які називаються "міжнародна розрахункова система".

«Якщо РФ не хоче домовитись дипломатичним, політичним шляхом, ми повинні зробити все, щоб її примусили зупинити агресію і відновити територіальну цілісність України через спільний тиск світового співтовариства і України. А форми тиску ми знайдемо», - заявив Кравчук.