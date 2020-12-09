КПВВ під час посиленого карантину працюватимуть у штатному режимі

Незважаючи на посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня, усі контрольно-пропускні пункти в‘їзду-виїзду продовжать працювати у штатному режимі.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Ми засуджуємо блокування роботи КПВВ з боку РФ як на адмінмежі з Кримом, так і на Донеччині та Луганщині. Ми розуміємо, що люди і так знаходяться в заручниках окупаційних режимів. При цьому, аби потрапити на підконтрольну територію люди проходять усі кола пекла, адже окупаційні режими майже не пропускають людей, а якщо і пропускають, то вимагають стоси якихось папірців. Ситуація дуже складна, але ми зі свого боку зобов‘язані просто зробити усе, що від нас залежить, аби максимально забезпечити дотримання прав людей на отримання гідної медичної та соціальної допомоги на підконтрольній території, права бути з родиною та інші. І я щиро вдячний членам уряду за підтримку», - цитує пресслужба віцепрем‘єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Зазначається, що члени уряду підтримали позицію відомства стосовно продовження штатної роботи усіх КПВВ.

Як повідомлялося, 9 грудня Кабмін ухвалив рішення про посилення карантинних заходів в Україні впродовж 8-24 січня. Також Кабмін вирішив продовжити карантин «помаранчевої зони» в країні до кінця зими.

В Україні станом на 9 грудня лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 585.