Окупанти не пускають українців через п’ять КПВВ на Донбасі

Російські окупаційні війська блокують вільний перетин громадян на КПВВ «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил функціонують у штатному режимі. За рішенням Командувача об’єднаних сил контрольні пункти відкриті для пропуску щоденно з 08.00 до 16.00. Проте вільне переміщення громадян через лінію розмежування у абсолютній більшості дорожніх коридорів блокується російськими окупаційними військами. З цієї причини на КПВВ «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське», «Мар’їнка» громадяни лінію розмежування не перетинали», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фактично щоденний пропуск здійснюється лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», а рух дорожнім коридором до КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю.

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Зокрема, минулої доби на КПВВ «Станиця Луганська» 523 особи пройшли в бік тимчасово окупованої Луганщини, а 1002 особи пройшли на контрольовану територію. Також учора представниками окупаційної адміністрації на один день було розблоковано перетин лінії розмежування навпроти КПВВ «Новотроїцьке», де 84 громадянина та 19 транспортних засобів прослідували на тимчасово окуповану територію України, водночас 46 громадян та 7 транспортних засобів прослідували на контрольовану територію.

В пресслужбі також нагадали, що з метою недопущення поширення коронавірусної інфекції під час перетину КПВВ діють протиепідемічні заходи. Переміщення по території контрольного пункту здійснюється із дотримання соціальної дистанції та надягнутими індивідуальними засобами захисту органів дихання. Крім того, для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні пройти температурний скринінг та дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома» або обсервації.

Як повідомляв Укрінформ, у середині грудня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планує відкрити багатофункціональний сервісний центр на КПВВ «Новотроїцьке». Цей центр споруджується за аналогом центру у Щасті Луганської області, який запрацював з 10 листопада. На КПВВ у Новотроїцькому усі громадяни України по обидва боки лінії дотику зможуть отримати усі соціальні та адмінпослуги, безоплатну правову допомогу, тут передбачені відділення Ощадбанку, Нової пошти, кімнати матері і дитини, можна скористатися соцпрограмами, у тому числі – медичними.

Раніше, з 10 листопада, згідно з домовленостями, досягнутими лідерами нормандського формату в Парижі минулого року, та доопрацьованими у Тристоронній контактній групі, мало відбутися синхронне відкриття двох нових КПВВ у Луганській області – в Золотому і Щасті. Тож, з 10 листопада в Донецькій і Луганській областях України розпочали роботу сім КПВВ - п‘ять діючих відновили роботу і ще два нових (Щастя і Золоте) - розпочали, проте підконтрольні Росії окупаційні адміністрації продовжують блокувати КПВВ з боку ТОТ.