Окупанти блокують рух через п’ять КПВВ на Донбасі - прикордонники

Російські збройні формування продовжують блокування руху людей через дорожні коридори контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське», «Мар’їнка».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» - щоденно та «Новотроїцьке» - двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.

Протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили в КПВВ «Станиця Луганська» до тимчасово окупованої території України 5603 особи, на контрольовану територію - 5078 осіб.

Через КПВВ «Новотроїцьке» – 209 громадян та 36 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованого Донецька, водночас 112 осіб та 15 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію.

Серед заблокованих окупантами дорожніх коридорів лише через контрольний пункт «Мар’їнка» поодинокі громадяни здійснювали спробу перетину лінії розмежування до тимчасово окупованої території. Всі спроби були невдалими, людей представники окупаційної влади повернули у зворотному напрямку.

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Всього російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 14 громадян, з яких 9 навпроти КПВВ «Станиця Луганська», 2 навпроти КПВВ «Новотроїцьке» і 3 навпроти КПВВ «Мар’їнка».

Як повідомлялось, під час слідування з тимчасово окупованої території України проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Крім того, для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома» або обсервації.