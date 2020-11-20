Окупанти блокують рух через п’ять КПВВ на Донбасі

Проросійські збройні формування продовжують блокування руху людей через дорожні коридори навпроти КПВВ «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське», «Мар’їнка».

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» - щодобово та «Новотроїцьке», в якому представники окупаційної влади розблоковують рух двічі на тиждень - у понеділок та п’ятницю.

Протягом тижня співробітники Держприкордонслужби України оформили:

в КПВВ «Станиця Луганська» на вхід з тимчасово окупованої території України - 4667 осіб, на вихід - 3982 особи;

в КПВВ «Новотроїцьке» – на виїзд до ТОТУ оформлено 270 громадян та 50 транспортних засобів, на в’їзд – 98 осіб та 20 транспортних засобів.

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В ДПСУ повідомили, що в КПВВ «Майорське» – 1 особа, «Мар’їнка» – 3 особи та «Щастя» – 2 особи, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті представниками окупаційної влади;

в КПВВ «Гнутове» та «Золоте» громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.

Станом на п'ятницю було оформлено в КПВВ «Станиця Луганська» на вхід з тимчасово окупованої території України - 301 особа, на вихід - 577 осіб;

в КПВВ «Новотроїцьке» – на виїзд до ТОТУ оформлено 88 громадян та 17 транспортних засобів, на в’їзд – 22 особи та 3 транспортних засоби.

Крім того, протягом тижня, через КПВВ «Новотроїцьке» та «Станиця Луганська», до тимчасово окупованої території України Міжнародним комітетом Червоного Хреста направлено товари медичного призначення, продуктові та гігієнічні набори. Загальна вага гуманітарної допомоги склала майже 219 тонн.

Як повідомляв Укрінформ, Гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі на позачерговому засіданні 19 листопада узгодила нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ у Золотому та Щасті, робота триває.

Фото: ДПСУ