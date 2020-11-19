У ТКГ кажуть про прогрес у переговорах щодо КПВВ «Золоте» і «Щастя»

Гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі на позачерговому засіданні 19 листопада узгодила нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ у Золотому та Щасті, робота триває.

Як передає Укрінформ, про це делегація України в ТКГ повідомила у Фейсбуці.

«Завдяки твердій позиції керівника гуманітарної підгрупи народного депутата України Г.Третьякової та сприянню координатора підгрупи пана Т.Фріша на переговорах вдалося узгодити нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ «Золоте» та «Щастя». Робота триває», - йдеться у повідомленні.

Делегація України в ТКГ також поінформувала, що російська сторона відмовилася провести засідання політичної та безпекової підгруп «незважаючи на пропозицію української делегації, представників ОБСЄ, МЗС Франції та ФРН».

Чергове засідання ТКГ заплановане на 24-25 листопада, поінформувала делегація України.

Як повідомлялося, українська делегація для участі в ТКГ запропонувала російським колегам в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі інтенсифікувати роботу ТКГ, зокрема в безпековому, політичному і гуманітарному напрямках, для розблокування КПВВ і обміну утримуваними особами.

З 10 листопада 2020 року Україна відновила роботу усіх КПВВ на лінії розмежування, однак фактичний пропуск громадян здійснюється лише в КПВВ «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке» через перешкоди з боку найманців РФ. Як уточнив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, сьогодні пропуск громадян здійснювався лише в одному контрольному пункті в’їзду-виїзду - «Станиця Луганська».

17 листопада США закликали Росію та підконтрольних їй бойовиків відкрити всі пункти в'їзду-виїзду на Донбасі і припинити перешкоджати прогресу на шляху до миру коштом мирних жителів.

Посольство Великої Британії в Україні 16 листопада заявило, що Росія повинна виконати свої зобов'язання і закликати своїх маріонеток на окупованому Донбасі негайно відкрити КПВВ у Золотому і Щасті.

МЗС Франції і Німеччини 13 листопада привітали відкриття Києвом нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду вздовж лінії контакту на Донбасі і закликали Росію й підтримуваних нею бойовиків також дозволити пропуск людей через КПВВ.