У грудні відкриється сервісний центр на КПВВ «Новостроїцьке» – Резніков

У середині грудня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планує відкрити багатофункціональний сервісний центр на КПВВ «Новотроїцьке».

Як передає Укрінформ, про це сказав віцепрем‘єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляється на сайті міністерства.

Сервісний центр у Новотроїцькому Донецької області споруджується за аналогом центру у Щасті Луганської області, який запрацював з 10 листопада.

«Щастя – це новий стандарт. І вже за місяць такий же центр буде відкрито і у Новотроїцькому. Наші громадяни з окупованих територій повинні мати можливість отримувати всі послуги, які надає Україна. Вони повинні відчувати і розуміти, що державі є до них діло», - зазначив Резніков.

На КПВВ у Новотроїцькому усі громадяни України по обидва боки лінії дотику зможуть отримати усі соціальні та адмінпослуги, безоплатну правову допомогу, тут передбачені відділення Ощадбанку, Нової пошти, кімнати матері і дитини, можна скористатися соцпрограмами, у тому числі – медичними.

Віцепрем‘єр додав, що цього року буде модернізовано сервісну зону і на КПВВ «Чонгар» на адмінмежі з Кримом, а наступного року сервісні центри будуть споруджені на всіх існуючих КПВВ.

Як повідомлялося, з 10 листопада, згідно з домовленостями, досягнутими лідерами нормандського формату в Парижі минулого року, та доопрацьованими у Тристоронній контактній групі, мало відбутися синхронне відкриття двох нових КПВВ у Луганській області – в Золотому і Щасті. Тож, з 10 листопада в Донецькій і Луганській областях України розпочали роботу сім КПВВ - п‘ять діючих відновили роботу і ще два нових (Щастя і Золоте) розпочали, проте підконтрольні Росії окупаційні адміністрації продовжують блокувати КПВВ з боку ТОТ.