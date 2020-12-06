Зеленський присвоїв почесні найменування підрозділам української армії

Президент Володимир Зеленський до ДСУ присвоїв 1 радіотехнічній бригаді Повітряних Сил почесне найменування «Галицько-Волинська» та постановив надалі іменувати її — 1 Галицько-Волинська радіотехнічна бригада Повітряних Сил Збройних Сил України.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

«З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, ураховуючи зразкове виконання покладених завдань, високі показники в бойовій підготовці, постановляю: Присвоїти 1 радіотехнічній бригаді Повітряних Сил Збройних Сил України почесне найменування «Галицько-Волинська» та надалі іменувати її — 1 Галицько-Волинська радіотехнічна бригада Повітряних Сил Збройних Сил України», - йдеться у документі.

Іншим указом Зеленський присвоїв 169 навчальному центру Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування «імені князя Ярослава Мудрого» та постановив надалі іменувати його — 169 навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також 44 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України Президент присвоїв почесне найменування «імені гетьмана Данила Апостола», а 18 окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України - почесне найменування «імені Ігоря Сікорського».

Президент присвоїв 27 реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування «імені кошового отамана Петра Калнишевського».

Окрім того, Глава держави видав указ про присвоєння військового звання бригадного генерала полковнику заступнику командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Олексію Шандару, військове звання бригадного генерала полковнику начальнику Центрального управління забезпечення засобами ураження Озброєння Командування Сил логістики Збройних Сил України Анатолію Клочку , військове звання бригадного генерала полковнику заступнику командувача військ оперативного командування “Схід” Сухопутних військ Збройних Сил України Владиславу Клочкову, військове звання бригадного генерала полковнику заступнику Головного інспектора Міністерства оборони України Юрію Галушкіну , а також військове звання бригадного генерала полковнику начальнику Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії” Валерію Ємбакову.

Сьогодні День Збройних Сил України. Дата встановлена згідно з Постановою Верховної Ради від 19 жовтня 1993 року.

Фото: Офіс Президента