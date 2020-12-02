ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити компенсацію фізику, засудженому за держзраду

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав російську владу виплатити 21 тисячу євро компенсації красноярському фізику Валентину Данілову, засудженому у справах про держзраду і шахрайство.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі голова правозахисної групи "Агора" Павло Чиков.

«ЄСПЛ визнав порушення конвенції у справі фізика Валентина Данілова. Це одна з найгучніших справ хвилі шпигуноманії під час першого президентського терміну Володимира Путіна... ЄСПЛ також призначив Данілову компенсацію моральної шкоди 21 100 євро», - йдеться в повідомленні.

Суд дійшов висновку, що влада Росії порушила право Данілова на справедливий судовий розгляд і право на допит свідків. Учений вважає, що суддя міг бути упереджений, а присяжні — співпрацювати зі співробітниками правоохоронних органів.

Як повідомлялося, колишній директор Теплофізичного центру в Красноярську, фізик Валентин Данілов у 2004 році був засуджений крайовим судом до 14 років позбавлення волі. Його звинуватили в передачі китайській стороні секретних відомостей про космічну техніку.

Суд присяжних виправдав Данілова, але Верховний суд Росії за зверненням прокуратури повернув справу на новий розгляд. Інший склад присяжних визнав провину фізика.

У листопаді 2012 року Совєтський районний суд Красноярська задовольнив клопотання вченого про умовно-дострокове звільнення.

Нагадаємо: шпигуноманія розгорнулася в Росії ще більш широко після початку російської агресії в Україні у 2014 році. За відповідною статтею засуджені або перебувають під розслідуванням більш як десять українських громадян.