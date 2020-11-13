Берлін і Париж закликали Кремль і найманців розблокувати КПВВ на лінії розмежування

Німеччина та Франція закликали Росію та бойовиків негайно розблокувати всі лінії переходу на сході України.

Про це йдеться у спільній заяві МЗС двох країн повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на німецьке дипломатичне відомство.

«Ми закликаємо Росію та сепаратистів негайно відкрити всі існуючі переходи на лінії розмежування в Донецькій області… Ми закликаємо Росію використовувати свій вплив для забезпечення виконання домовленостей. Як член Тристоронньої контактної групи, Росія також веде прямі переговори з Україною і несе спільну відповідальність за успішне виконання висновків Паризького саміту», - йдеться у заяві.

У ній підкреслюється, що тисячі людей, які відвідують лікарів, отримують пенсійні виплати або бажають побачити своїх близьких, не можуть перетнути лінію контакту. «Конфлікт не може надалі вестися за рахунок населення», - зазначають МЗС двох країн.

Вони підкреслили, що попри домовленість у Тристоронній контактній групі, сепаратисти не виконали своїх зобов'язань щодо відкриття пунктів пропуску в Золотому та Щасті 10 листопада.

Україна зі свого боку створила умови для поліпшення умов на переходах до приходу зими та полегшення таким чином тяжкого становища людей на сході країни. Таким чином, Київ виконує свої зобов'язання, щодо яких Росія, Україна, Франція та Німеччина домовились у нормандському форматі у висновках Паризького саміту 9 грудня 2019 року, зазначається у заяві.

Два західні партнери у нормандському форматі привітали підтримку Європейського Союзу в забезпеченні інфраструктури на нових переходах в Золотому та Щасті.

Створення двох нових переходів на лінії розмежування збільшило б кількість переходів уздовж 450-кілометрової контактної лінії до семи.

Дипломати двох країн високо оцінили внесок у досягнення домовленості з цього питання з боку спеціального посланника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі посла Хайді Грау та координатора Гуманітарної робочої групи посла Тоні Фріша.

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Як повідомляв Укрінформ, з 10 листопада 2020 року Україна відновила роботу усіх КПВВ на лінії розмежування, однак фактичний пропуск громадян здійснюється лише в КПВВ «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке» через перешкоди з боку найманців РФ.

Фото: ДПСУ