Росія перекинула на Донбас 20 вантажівок зі зброєю - розвідка

Протягом останніх тижнів Росія залізницею доставила на окупований Донбас 1200 тонн пального та перегнала 20 вантажівок зі стрілецькою зброєю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

«Російська Федерація продовжує постачати на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку, боєприпаси, пальне та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Лише протягом останніх двох тижнів до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ з території РФ залізничними та автомобільними шляхами доставлено боєприпаси, у т.ч. до 152- та 122-мм артилерійських систем, близько 1200 тонн пального та до 20 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, за інформацією розвідки, противником здійснюється переозброєння танкових і мотострілецьких підрозділів 1 і 2 АК на новіші типи танків і бойових броньованих машин.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська від початку доби 30 жовтня тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Водяного. Двоє українських бійців загинули. У зв’язку з порушенням російськими окупантами на Донбасі режиму припинення вогню українська делегація скликала термінове засідання ТКГ.