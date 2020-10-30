Через ескалацію на Донбасі позачергово збирається підгрупа ТКГ
Укрінформ
Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, заплановано на 17.00.
Про це у Фейсбуці повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.
"Ми вимагатимемо від російської сторони та проситиме допомоги у представників ОБСЄ, вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки зазделегідь запланованої", - йдеться у повідомленні.
В українській делегації нагадали, що сьогодні вночі, внаслідок прицільного обстрілу з боку окупаційних військ, загинуло двоє та було поранено ще двоє українських військовослужбовців.