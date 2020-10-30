Збройні формування РФ спрямовано йдуть на зрив домовленостей - командувач ООС

Російські окупанти спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Командувача об’єднаних сил, повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Я, як командувач Об’єднаних сил, констатую, що сьогодні, 30 жовтня, порушивши домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли українських позицій. Ворог нахабно вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне. Із сумом повідомляю, що внаслідок обстрілу на початку доби два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення, несумісні з життям», - йдеться в заяві.

Як зазначається, така зухвалість противника свідчить про те, що збройні формування Російської Федерації спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року.

За словами командувала, сьогоднішній обстріл доводить, що противник не має на меті досягнути миру.

На вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь, змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші, зазначається в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 29 жовтня, на лінії розмежування зафіксували п'ять порушень режиму тиші, два військовослужбовці отримали поранення. Сьогодні обстрілів було вже два, два військовослужбовці загинули.

Режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі встановлений з 00:01 годин 27 липня 2020 року.