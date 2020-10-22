В українській армії за добу - 129 випадків COVID-19

Станом на ранок 22 жовтня у Збройних силах зареєстрували 1190 хворих на коронавірус. За останню добу виявлені 129 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ у Фейсбуці.

«Станом на 10.00 22 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1190 осіб. За минулу добу зареєстровано 129 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у закладах охорони здоров’я наразі перебувають 26 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 103 особи. Їхній стан здоров’я задовільний.

У пресслужбі також повідомили, що загалом за час пандемії в ЗСУ одужали 3479 осіб, летальних випадків 14. На ізоляції наразі перебувають 439 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 21 жовтня в ЗСУ було зареєстровано 1107 хворих на коронавірус, за попередню добу виявлено 131 новий випадок.