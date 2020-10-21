Танки та артилерія: ОБСЄ виявила невідведену російську техніку на Донбасі

Безпілотник СММ ОБСЄ виявив 18 жовтня 11 танків та 3 самохідні гаубиці, які були розміщені з порушенням ліній відведення поблизу Новоселівки на окупованій Донеччині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 249/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 19 жовтня 2020 року.

Згідно з опублікованою у звіті таблицею, на полігоні поблизу н. п. Новоселівка (37 км на північний схід від Донецька) БПЛА дальнього радіуса дії СММ ОБСЄ виявив 3 танки Т-72 та 3 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм). Крім того, неподалік н. п. Новоселівка було виявлено ще 2 танки невстановленого типу та 6 танків Т-72.

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня СММ ОБСЄ виявила 13 одиниць озброєння, зокрема реактивну систему залпового вогню, що були розміщені із порушенням ліній відведення на тимчасово окупованій Луганщині.