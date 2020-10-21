ОБСЄ зафіксувала 19 порушень «тиші» на Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 19 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 249/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 19 жовтня 2020 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 19 порушень режиму припинення вогню, включно з 10 вибухами невизначеного походження, більшість із яких сталися в радіусі 5 км від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

Перебуваючи на відстані близько 500 м на північний схід від н. п. Кам’янка (підконтрольний урядові, 20 км на північ від Донецька), спостерігачі зафіксували 3 черги з великокаліберного кулемета, оцінені як навчання з бойовою стрільбою ЗСУ в зоні безпеки.

"У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню", - повідомили в СММ.

Як повідомлялося, СММ ОБСЄ зафіксувала у період із вечора 16 до вечора 18 жовтня 22 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області, порушень перемир’я на Луганщині протягом вихідних не було.