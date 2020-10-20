ОБСЄ виявила невідведені гаубиці, гармати та «Град» на окупованому Донбасі

СММ ОБСЄ виявила 16 жовтня 13 одиниць озброєння, зокрема реактивну систему залпового вогню, що були розміщені із порушенням ліній відведення на тимчасово окупованій Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 249/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 19 жовтня 2020 року.

"Місія зафіксувала 13 одиниць озброєння, зокрема реактивну систему залпового вогню, розміщених із порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Луганської області", - йдеться у звіті.

Зазначається, що техніку було виявлено на території аеродрому біля н. п. Переможне (19 км на південь від Луганська), що контролюється російськими збройними формуваннями.

Окрім 1 одиниці реактивної системи залпового вогню БМ21 "Град", на території аеродрому також знаходилися буксирувані та самохідні гаубиці і протитанкові гармати.

Крім того, за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння зафіксовано 8 одиниць озброєння на тимчасово окупованій території Луганщини.