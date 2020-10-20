ОБСЄ зафіксувала 22 порушення «тиші» на Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала у період із вечора 16 до вечора 18 жовтня 22 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області, порушень перемир’я на Луганщині протягом вихідних не було.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 249/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 19 жовтня 2020 року.

"У Донецькій області в період із вечора 16 до вечора 18 жовтня Місія зафіксувала 22 порушення режиму припинення вогню, більшість з яких сталися в районах на південь від н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) та на південний захід від н. п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на північ від Донецька)", - зазначається у звіті.

Зазначається, що у Луганській області в період із вечора 16 до вечора 18 жовтня Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню.

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Нагадується, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1 716 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 454 вибухи, 20 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 15 спалахів дульного полум’я та 22 освітлювальні ракети, а також 1 205 черг і пострілів).