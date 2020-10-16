Українським військовим на передовій додатково виплатили майже 300 мільйонів

Додатково до всіх належних виплат, що отримували військовослужбовці, які обороняють країну від російських окупаційних військ на Донбасі, у липні-серпні держава виплатила майже 298 мільйонів гривень винагороди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацією міністра оборони Андрія Тарана.

“Нову винагороду запроваджено вперше за час особливого періоду. Вона здійснюється додатково до всіх виплат, належних військовослужбовцям Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту, які стримують збройну агресію Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Першим траншем встановленої винагороди, а саме за період з 27 липня по кінець серпня, виплачено майже 298 мільйонів гривень”, - йдеться у повідомленні.

За словами Тарана, необхідними коштами для регулярної виплати вказаної винагороди на поточний 2020-й рік Міноборони забезпечене. Наразі триває робота, щоб відповідні суми на ці додаткові винагороди були передбачені й у бюджеті оборонного відомства на наступний 2021-й рік.

У пресслужбі також уточнили, що попередньо в Міноборони планували виділити на винагороди понад чверть мільярда гривень виплат. Однак, з 27липня і до кінця серпня сума виплат склала близько 298 млн грн. При цьому сума коштів, невиплачених у результаті обліку порушень, становить лише близько 2% від загального обсягу. Передусім, йдеться про встановлені рішеннями суду адміністративні порушення та різного роду стягнення за порушення дисципліни, оголошених наказом командира.

У пресслужбі нагадали, що умови виплати винагороди визначені Міноборони з урахуванням позиції керівництва Операції об’єднаних сил та Генштабу, а також існуючої практики реалізації заходів із забезпечення національної безпеки і оборони Збройними силами України. Зокрема, аналогічний порядок застосовується при виплаті військовослужбовцям грошового забезпечення за відповідний місяць, зокрема, «розмір премії військовослужбовця за результатами діяльності за місяць встановлюється залежно від наявності у нього оголошених наказом командира дисциплінарних стягнень за порушення дисципліни».

Фото: Аліна Комарова, Генеральний штаб ЗСУ