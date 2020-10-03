МВС, МОЗ і Мінветеранів співпрацюватимуть щодо реабілітації ветеранів війни

Міністерство внутрішніх справ, Міністерство охорони здоров’я та Мінветеранів об’єднали зусилля у реабілітації ветеранів війни.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Вперше об'єдналися працівники сектору оборони та Міністерство охорони здоров’я, аби підписати меморандум про взаємодію. Це дуже важлива річ, бо комунікація та співпраця – це основні рушійні стовпи подальшої співпраці. У рамках документа ми посилимо співпрацю та реалізовуватимемо проєкти щодо психологічної реабілітації ветеранів, учасників бойових дій», - сказала заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

За її словами, пізніше нововведення поширять і на правоохоронців та держслужбовців, які потребують такої допомоги.

Ковальчук зазначила, що окремо кожне із міністерств не має достатньо потенціалу, ресурсів та можливостей, аби розвивати самостійно цей напрям. «Сьогодні - день об’єднання наших зусиль, аби розвивати такий важливий напрямок», - додала заступниця міністра.

Зі свого боку заступник міністра оборони Олександр Поліщук подякував МВС за ініціативу. «Вважаю, що меморандум дасть можливість застосовувати сучасні методи та надсучасні технології, аби допомагати нашим ветеранам», - зазначив він.

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Окремо заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко наголосив, що одним із важливих напрямків розвитку МОЗ є впровадження якомога ширшого спектра послуг для громадян.

«Всі наші лікувальні заклади, які спеціалізуються на реабілітації та лікуванні посттравматичних синдромів, зацікавлені у тому, аби розширяти методи та залучати новітніх спеціалістів саме у галузі реабілітації ветеранів», - сказав заступник глави МОЗ.