На лікування до Німеччини полетить ще одна група українських військових

Німеччина прийме на лікування чергову, 10-ту за рахунком групу українських солдатів, які отримали поранення під час бойових дій на Сході.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Посольство ФРН в Україні.

Відряджання заплановане на 6 жовтня з Києва. Важкопоранених до Берліна доставить спеціально оснащений медичний літак Бундесверу A310 MEDEVAC.

Нагадаємо: Німеччина приймає українських героїв на лікування в шпиталях Бундесверу в Берліні та інших містах ФРН, зокрема, Кобленці та Ульмі, з 2014 року. Німеччина прийняла найбільшу кількість поранених з України. Загалом за цей час курс лікування пройшли понад 125 військовослужбовців Збройних сил України.