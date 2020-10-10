У російських найманців на Донбасі помітили британську зброю – ЗМІ

Російські спецпризначенці використовували снайперські гвинтівки британського виробництва в операціях на сході України протягом останніх двох років, незважаючи на те, що британський уряд заявив, що ніколи не схвалював експорт цієї зброї в Росію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News за підсумками спеціального розслідування спільно з Bellingcat, Lighthouse Reports і The Guardian.

Видання зазначає, що докази, перевірені незалежними експертами по зброї, вказують на явні недоліки в британській системі ліцензування і порушують серйозні питання про те, як РФ змогла придбати цю зброю.

Зі свого боку голова спеціального комітету з оборони Тобіас Еллвуд повідомив, що гвинтівки британського виробництва в руках російських військ – факт, який непокоїть, і його комітет планує провести розслідування щодо продажів зброї Великою Британією.

«Це викликає занепокоєння і показує складність міжнародної торгівлі зброєю», - заявив Еллвуд.

У розслідуванні говориться про те, що британський уряд не має точного уявлення, скільки зброї їхнього виробництва продають за кордон.

Автори розслідування, зокрема, посилаються на поширене навесні цього року українськими військовими лютневе відео з населеного пункту Донецький за участі 5 російських спецпризначенців, зняте одним з них камерою, встановленою у шоломі. В одного з військових можна помітити гвинтівку британського виробництва AX338, виготовлену компанією Accuracy International; крім того у військових присутні елементи російської військової амуніції. Розслідувачі при цьому наводять ряд аргументів, які доводять справжність відео.

Модель гвинтівки AX338 з'явилася в обігу тільки в 2010 році, але раніше Accuracy International заявляла, що вона не продавала жодних гвинтівок в Росію з 2000 року, а ембарго ЄС на постачання зброї діє ще з 2014 року.