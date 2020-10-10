У російських найманців на Донбасі помітили британську зброю – ЗМІ

У російських найманців на Донбасі помітили британську зброю – ЗМІ

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Укрінформ
Російські спецпризначенці використовували снайперські гвинтівки британського виробництва в операціях на сході України протягом останніх двох років, незважаючи на те, що британський уряд заявив, що ніколи не схвалював експорт цієї зброї в Росію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News за підсумками спеціального розслідування спільно з Bellingcat, Lighthouse Reports і The Guardian.

Видання зазначає, що докази, перевірені незалежними експертами по зброї, вказують на явні недоліки в британській системі ліцензування і порушують серйозні питання про те, як РФ змогла придбати цю зброю.

Зі свого боку голова спеціального комітету з оборони Тобіас Еллвуд повідомив, що гвинтівки британського виробництва в руках російських військ – факт, який непокоїть, і його комітет планує провести розслідування щодо продажів зброї Великою Британією.

«Це викликає занепокоєння і показує складність міжнародної торгівлі зброєю», - заявив Еллвуд.

У розслідуванні говориться про те, що британський уряд не має точного уявлення, скільки зброї їхнього виробництва продають за кордон.

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Автори розслідування, зокрема, посилаються на поширене навесні цього року українськими військовими лютневе відео з населеного пункту Донецький за участі 5 російських спецпризначенців, зняте одним з них камерою, встановленою у шоломі. В одного з військових можна помітити гвинтівку британського виробництва AX338, виготовлену компанією Accuracy International; крім того у військових присутні елементи російської військової амуніції. Розслідувачі при цьому наводять ряд аргументів, які доводять справжність відео.

Модель гвинтівки AX338 з'явилася в обігу тільки в 2010 році, але раніше Accuracy International заявляла, що вона не продавала жодних гвинтівок в Росію з 2000 року, а ембарго ЄС на постачання зброї діє ще з 2014 року.

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