Цимбалюк – про звіт ОБСЄ: Заборона української становить загрозу реінтеграції ОРДЛО

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила, що на окупованому Донбасі у школах фактично витіснено українську мову, а бізнес можна вести лише з використанням прапора окупаційної адміністрації. У майбутньому це може становити значну загрозу для реінтеграції ОРДЛО.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У представленому на Постійній раді звіті СММ висвітлюються такі випадки (на території ОРДЛО - ред.), як страх говорити українською публічно, заборона ведення бізнесу без використання прапора, введеного російською окупаційною адміністрацією, а також де-факто вилучення української мови зі шкіл, де її дозволено вивчати лише одну годину на тиждень у неробочий час", - заявив дипломат.

Він подякував СММ за реакцію на численні заклики української сторони активніше висвітлювати послідовну політику Росії, яка полягає у збільшенні розриву між контрольованими урядом України та окупованими Росією районами Донбасу.

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"Тривала заміна української мови, офіційної символіки, засобів масової інформації, законодавства та валюти становить серйозну загрозу для майбутньої реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей України", - заявив Цимбалюк.

Він висловив переконання, що усі ці аспекти мають бути систематизовані та висвітлені в окремій тематичній доповіді СММ.