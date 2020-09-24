Окупанти минулої доби тричі порушили перемир’я на Донбасі

Російські окупанти впродовж минулої доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

Упродовж минулої доби, 23 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. На Приазов’ї задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування.

Проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Попасної, здійснивши два постріли в бік позицій ОС з автоматичного станкового гранатомета. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.

Неподалік населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Від початку поточної доби, 24 вересня, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано. Українські військові повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань РФ, зазначається в повідомленні.