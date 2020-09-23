Штаб ООС спростовує фейк окупантів про "порушення перемир’я" під Водяним

Російські окупаційні війська на YouTube-каналі опублікували відеоролик, де начебто українські захисники проводять інженерні роботи в районі н.п. Водяне.

Відео знято без прив'язки до місця і часу фіксації, що вказує на його постановочний характер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Противник продовжує практику безпідставних звинувачень ЗС України під виглядом приховування власних порушень режиму припинення вогню. Так, на YouTube-каналі ворожою стороною вчергове опубліковане відео, де начебто українські захисники проводять інженерні роботи в районі н.п. Водяне. Наведене відео було знято без прив'язки до місця і часу фіксації, що вказує на його постановочний характер», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, цей відеоролик є черговим прикладом маніпулятивної ворожої пропаганди, що має на меті звинуватити Об’єднані сили у недотриманні умов домовленостей від 22 липня 2020 року та бажанні зірвати мирний процес.

У пресслужбі зазначили, що не досягнувши результату під час нещодавніх провокацій щодо дискредитації морпіхів у районі населеного пункту Шуми, збройні формування РФ намагаються застосовувати таку саму тактику біля Водяного.

Як наголосили в штабі, усі підпорядковані підрозділи Об’єднаних сил дотримуються домовленостей заради миру, збереження життів військовослужбовців і цивільного населення. Ворог відчуває свою слабкість, тому використовує телебачення, соціальні мережі та решту інших пропагандистських інструментів для впливу на місцеве населення задля підриву довіри до військовослужбовців Об’єднаних сил та їх командирів.

Як повідомляв Укрінформ, в Генштаб ЗСУ заявили, що для дестабілізації ситуації в Україні та у зв’язку з масштабними стратегічними командно-штабними навчаннями «Об’єднані зусилля-2020» Російська Федерація вдається до інформаційних провокацій та розповсюдження фейків на території України. В Генштабі закликали ЗМІ та громадськість бути готовими до інформаційних атак і критичного сприймати будь-які новини, які стосуються ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що сайти декількох обласних управлінь поліції та одної міськради майже одночасно були "зламані". Оприлюднено фейки про начебто "загибель військових" під Львовом та про "викид радіації" на Рівненській АЕС.