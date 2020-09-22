За минулу добу в українській армії - 35 нових випадків коронавірусу
Укрінформ
У Збройних силах України станом на 22 вересня на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють 684 осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.
"Станом на 10.00 22 вересня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 684 особи. Всього за час пандемії одужало 1840 осіб, летальних випадків – 10", - йдеться у повідомленні.
На ізоляції перебувають 584 військовослужбовці.
За минулу добу в армії зареєстровано 35 нових випадків захворювання на COVID-19. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 вересня, виявили 2 884 нових випадки зараження коронавірусом.
Фото: АрміяІнформ