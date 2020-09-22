Заступник міністра культури заразився коронавірусом

Перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19.

Про це 21 вересня повідомила пресслужба МКІП, передає Укрінформ.

«Він (Карандєєв – ред.) почуває себе добре і перебуває на самоізоляції вдома. Всі співробітники міністерства, які були в контакті з першим заступником міністра, проходять тестування», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, МКІП дотримується всіх правил епідеміологічної безпеки: на вході в будівлю працює дезінфекційна рамка та проводиться вимірювання температури; усі співробітники та відвідувачі в масках та дотримуються дистанції; наявні дезінфекційні засоби, усі приміщення провітрюються.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 21 вересня, виявили 2 884 нових випадків зараження коронавірусом.