Окупанти на Донбас двічі порушили режим “тиші”, бойових втрат немає

Станом на 17.00 16 вересня російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню поблизу населених пунктів Катеринівка та Водяне

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 16 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Катеринівка збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь, здійснивши неприцільний постріл із підствольного гранатомета. А неподалік Водяного противник випустив п’ять провокаційних черг зі стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

За інформацією пресслужби, бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає.

У штабі нагадали, що у районі населеного пункту Новотошківське унаслідок необережного поводження з гранатою загинув один український воїн.

Як повідомляв Укрінформ, 16 вересня близького 01 год 25 хв внаслідок розриву гранати загинув механік-водій механізованого взводу механізованої роти 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Роман Червінський.