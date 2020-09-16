Стало відоме ім'я військового, який загинув під Новотошківським

В районі ООС внаслідок розриву гранати загинув механік-водій механізованого взводу механізованої роти 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Роман Червінський.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Яворівської районної держадміністрації.

«На Яворівщині непоправні втрати. 16 вересня 2020 року близько 01 год 25 хв, перебуваючи в бліндажі, підірвався на гранаті Червінський Роман Ярославович, внаслідок чого отримав травму несумісну з життям», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Роман Червінський 1991 року народження, мешканець міста Яворіва, був призваний на військову службу у 2011 році. У 2015 році мобілізований Яворівсько-Мостиським ОРВК та проходив службу, як механік-водій механізованого взводу механізованої роти 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

В райдержадміністрації висловили співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати.

Як повідомляв Укрінформ, 16 вересня унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув військовослужбовець ЗСУ.

Минулої доби, 15 вересня, один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.

Також у районі населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців.

Усіх поранених було доставлено до лікувальних закладів.