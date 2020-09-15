Україна в ОБСЄ навела факти підтримки Росією терористів на Донбасі

Україна на антитерористичній конференції ОБСЄ навела факти постачання Росією на окупований Донбас боєприпасів, зброї та бойовиків через підконтрольну їй ділянку кордону.

Як передає Укрінформ з посилання на пресслужбу МЗС, на конференції виступив глава української делегації заступник начальника штабу Антитерористичного центру при СБУ Роман Федоров.

«У своєму виступі представник України озвучив підтверджені факти надходження боєприпасів, зброї та бойовиків з Російської Федерації на окуповані території України через підконтрольну Росії частину українського державного кордону», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники конференції засудили політику РФ, спрямовану на підтримку, фінансування та координацію діяльності терористичних формувань на тимчасово окупованих територіях України.

Як поінформували в МЗС, 14-15 вересня 2020 року у Відні в онлайн форматі проходить антитерористична конференція ОБСЄ: «Ефективне партнерство проти тероризму, насильницького екстремізму та радикалізації, що призводять до тероризму». Участь у конференції беруть представники Міністерства закордонних справ України, Антитерористичного центру при Службі безпеки України та Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.

Читайте також: ОБСЄ фіксує на Донбасі десятки метрів нових траншей та укріплень окупантів

Антитерористична конференція ОБСЄ проводиться щороку та є важливим міжнародно-політичним майданчиком, на якому обговорюються проблеми національної безпеки, боротьби з тероризмом, радикальним екстремізмом та забезпечення прав людини.