Спільна інспекція в районі Шумів сьогодні не відбудеться - Міноборони

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

Як зазначається у повідомленні, Україна погодилася на спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за певних умов та за умови дзеркальної перевірки окупованих районів, де моніторингова місія ОБСЄ фіксувала порушення з боку незаконних збройних формувань. Враховуючи відмову окупаційних військ іти на компроміси, українська сторона наголосила, що інспекція в районі Шумів не може бути проведена сьогодні.

«Враховуючи… фактичну відмову Росії та представників незаконних збройних формувань в ОРДЛО дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування, констатуємо, що інспекція в районі Шумів Донецької області не може бути проведена сьогодні», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголошують, що для представників незаконних збройних формувань в ОРДЛО та для Росії було неочікуваним, що Україна погодилася на демонстрацію реальних фактів в районі населеного пункту Шуми.

Як виняток Україна разово та суто технічно погодилася на інспектування в районі Шумів. Передбачалося, що перевірку має провести представник ОБСЄ в цивільному одязі, в присутності представників сторін на лінії розмежування. При цьому виключалася будь-яка піарскладова та передбачалася відсутність одіозних представників незаконних збройних формувань.

У пресслужбі МОУ також повідомили, що Україна звернулася з вимогою дзеркально перевірити ті райони, де моніторингова місія дійсно фіксувала порушення з боку незаконних збройних формувань.

«Конструктивна і заснована на здоровому глузді позиція України викликала фактично істерику в окупантів. Готовність України обговорювати на вказаній основі формат інспектування, а також відсутність прописаних умов інспектування отримали у відповідь від другої сторони хаотичне метушіння», - наголосили у пресслужбі.

Як зазначається, станом на ранок 10 вересня українська сторона почула велику кількість вимог та претензій, «що протирічать одна одній, порушують домовленості, які були досягнути в рамках Тристоронньої контактної групи, та ще більше принижують ОБСЄ як нейтрального та об’єктивного посередника».

В МОУ підсумували, що насправді представники незаконних збройних формувань в ОРДЛО та їхні куратори в Москві добре розуміють, що інспекція підтвердила би брехливість інформації щодо порушень в районі Шумів, тому бойовики почали пропонувати зовсім інші точки для інспектування.

«Відповідальність за дотримання режиму припинення вогню на Донбасі цілком залишається на російській стороні, яка має повний контроль над незаконними збройними формуваннями в ОРДЛО», - повідомили у пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони домовилися провести спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ та представників ОРДО.

Раніше повідомлялося, що бойовики погрожували вчинити обстріл українських позицій поблизу Шумів. Вони стверджували, що українська армія нібито облаштовує нові траншеї всупереч умовам перемир'я.

У штабі ООС цю інформацію спростували, а спостерігачі ОБСЄ у звіті від 5 вересня підтвердили відсутність будь-яких змін на позиціях українських військових поблизу селища.