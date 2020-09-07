Воєнна розвідка протидіє російській пропаганді й доносить до іноземців правду — Зеленський

Головне управління розвідки Міністерства оборони суттєво посилило можливості агентурної розвідки, інформаційно-аналітичну діяльність, потенціал радіоелектронної, повітряної та космічної розвідки.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на урочистостях з нагоди Дня воєнної розвідки України, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За словами Президента, воєнна розвідка своєю складною та копіткою щоденною працею зміцнює систему національної безпеки, її силу та незалежність, і нині вона перебуває на важливому етапі розвитку.

«Серед іншого, зусилля наших розвідувальних органів сприяли отриманню Україною статусу члена Програми розширених можливостей НАТО», – констатував Зеленський.

Водночас Президент наголосив, що перед ГУР стоїть ще багато завдань.

«Сьогодення й майбутнє вимагає нових методів, форм і способів як збройної боротьби, так і розвідувальної», – сказав він.

Одним з ключових чинників успішності розвідки, на переконання глави держави, є формування жорсткої кадрової політики, адже випадковим людям тут немає місця, і лише ретельний відбір професійних та патріотичних кадрів забезпечить успішність роботи ГУР.

Зеленський зауважив, що робота розвідників – це невидимий напружений інтелектуальний поєдинок, який завжди, а особливо в умовах війни, триває цілодобово та без вихідних «заради миру, спокою та стабільності України».

«Сьомий рік ми ведемо протистояння з ворогом, дії якого складно прогнозувати. Саме тому такою важливою є добута вами інформація. Своєчасна й, головне, – достовірна. Від неї залежить не тільки ухвалення важливих політичних рішень, а й життєдіяльність усього державного механізму. Без вас наша держава, кажу відверто, є сліпою, глухою та майже безсилою», – зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що своєю роботою воєнна розвідка створює позитивний імідж Україні та ЗСУ, протидіє російській пропаганді й доносить до іноземних дипломатичних кіл та засобів масової інформації правду про події, які відбуваються в державі.

«Залишаючись завжди непоміченими, ви щомиті демонструєте дієздатність та ефективність. Виявляєте потенційні виклики та загрози національним інтересам та ефективно протидієте їм щодня», – сказав Зеленський.

Вітаючи розвідників з професійним святом, глава держави подякував їм за роботу, яку вони виконують з честю.

«Тільки спільними зусиллями ми зможемо зупинити важку й жахливу для нашої країни війну та забезпечити відновлення територіальної цілісності України. У цей урочистий день я бажаю всьому особовому складу, ветеранам воєнної розвідки та вашим сім’ям міцного здоров’я, злагоди, любові, незламної віри в нашу перемогу та світле майбутнє України», – побажав Президент.

Під час відвідання військової частини, де здійснюється підготовка та тренування розвідників, глава держави ознайомився з умовами підготовки підрозділу спеціального призначення, тренувальною базою військового містечка, зразками техніки, спеціального спорядження та технічних засобів, які є на озброєнні у структурних підрозділах ГУР.

Він також вручив воїнам державні нагороди.

Крім того, Президент разом з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими учасниками заходів ушанували пам'ять воїнів-розвідників, які загинули, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль після закінчення заходів на Київщині з нагоди 28-ї річниці воєнної розвідки України, вітаючи розвідників із професійним святом, воєнна розвідка є елітою Збройних сил України, тому що від їхньої роботи залежить успіх виконання бойової операції, повідомляє Урядовий портал.

«Від початку російської агресії розвідники одними з перших стали на захист держави, без страху діяли в тилу ворога, вчасно зривали наміри терористів та успішно руйнували загарбницькі плани. Вони довели, що воєнна розвідка є елітою Збройних сил України. Від їхнього успіху залежить успіх виконання бойової операції та сотні й тисячі життів побратимів і мирних громадян. Вічна пам’ять розвідникам, які поклали своє життя у боях за незалежність та територіальну цілісність України!» — наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, 7 вересня в Україні відзначається День воєнної розвідки.