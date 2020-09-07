В Україні - День воєнної розвідки

Українські військові розвідники відзначають 7 вересня професійне свято.

Саме цього дня у 1992 році, відповідно до Указу Президента «Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України», у складі оборонного відомства було створено розвідувальний орган стратегічного рівня, що стало початком історії воєнної розвідки незалежної України.

Після розпаду СРСР й відновлення у серпні 1991 року незалежності перед Українською державою гостро постало питання створення воєнної розвідки, адже раніше подібні структури підпорядковувались Москві. Паралельно зі становленням Збройних сил України розпочалося створення системи воєнної розвідки.

У лютому 1992 року почалося формування управління розвідки Головного штабу ЗСУ, а вже 7 вересня, було прийнято рішення щодо формування Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони. У квітні 1994 року Указом Президента Головне управління військової розвідки МОУ було перейменовано в Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Відтоді почала розвиватись комплексна, ефективна та багаторівнева система воєнної розвідки Збройних сил.

Це свято – свідчення визнання особливої ролі, яку відіграє воєнна розвідка у справі захисту національних інтересів держави. У складних умовах відкритої агресії країна потребує ефективної та активної розвідки, спроможної до надання оперативної, об’єктивної та достовірної розвідувальної інформації, а також реальних прогнозів для прийняття керівництвом країни важливих державних рішень у сфері національної безпеки.