Дискусії про діяльність спецслужб несуть смертельну загрозу їхнім співробітникам – глава СЗР

Політичні дискусії навколо так званої операції із затримання «вагнерівців» у Білорусі, яка провалилася нібито через витік інформації з ОП, є неприпустимими, адже несуть загрозу для співробітників українських спецслужб.

Як повідомляє Укрінформ, про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк.

«Я б хотів наголосити, що сьогодні сама дискусія на цю тему несе смертельну небезпеку для співробітників розвідувальних органів і спеціальних служб. Тому що будь-яке необережне слово, сказане тут, у студії, воно сьогодні може бути використано і безумовно проаналізовано нашим ворогом. Я особисто як професіонал вважаю, що публічне обговорення діяльності спецслужб, розвідувальних органів є неможливим», - заявив Кондратюк, закликавши політиків не піаритися на цій темі.

Він також нагадав, що агресія Росії проти України ведеться і в інформаційному просторі.

Як повідомлялося, 18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців ПВК «Вагнера» нібито було спецоперацією українських спецслужб, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК «Вагнера», яка була зірвана через ймовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони заявив в коментарі Укрінформу, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання 33 «вагнерівців».

4 вересня в коментарі Укрінформу віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо справи «вагнерівців» дасть змогу довести, що звинувачення на адресу найвищих посадовців України у зриві спецоперації із затримання бойовиків не знайшли свого підтвердження.