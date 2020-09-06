Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через обстріли на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у зв'язку з обстрілами з боку окупантів на Донбасі, унаслідок яких один український військовий загинув і ще один поранений.

Як повідомляє Укрінформ, про це Кулеба написав у Фейсбуку.

Глава МЗС назвав сьогоднішні провокації незаконних збройних формувань у зоні ООС, у результаті яких загинув один український воїн та один був поранений, - «очевидними спробами зірвати режим припинення вогню і створити суттєві перешкоди для процесу мирного врегулювання загалом».

Кулеба наголосив: Україна виступає за безумовне та неухильне дотримання режиму припинення вогню. «Шлях до миру і деокупації наших територій тернистий, але починається він саме тоді, коли мовчить зброя», - додав він.

«Діючи сумлінно, Україна у зв’язку з цими провокаціями вжила невідкладних заходів, передбачених Домовленістю Тристоронньої контактної групи від 22.07.2020 про запровадження з 27.07.2020 пакету додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню, а саме – негайно задіяла координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння Спільного центру контролю та координації, а також поінформувала про інцидент Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні», - зазначив очільник МЗС.

Крім того, за словами Кулеби він ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим для обговорення ситуації, що склалася, та шляхів виходу з неї.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська 6 вересня двічі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще один боєць був поранений.