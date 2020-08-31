Українські військові прибули до Німеччини для участі в навчаннях НАТО

Особовий склад і техніка підрозділів Збройних сил України, які братимуть участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve XIV, прибули до Німеччини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"До навчального центру "Хохенфельс" Сухопутних військ ЗС США, що у Німеччині, прибув особовий склад та техніка підрозділів Збройних сил України, які братимуть участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve XIV. Так, український взвод позначення дій противника від Міжнародного центру миротворчості та безпеки на БМП-1 діятиме у складі американського батальйону OPFOR", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, механізована рота укомплектована БМП-2, а також має зенітне та розвідувальне відділення. Рота діятиме у складі танкового батальйону ЗС США з виконанням завдань, які безпосередньо полягатимуть у веденні розвідки та наступальних і оборонних дій. Крім того, підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ діятиме у складі BLUEFOR.

Підрозділи ЗСУ прибули до Німеччини для участі в навчаннях Combined Resolve XIV / Фото: mil.gov.ua

В пресслужбі нагадали, що в навчаннях Combined Resolve XIV візьмуть участь близько 3500 військовослужбовців збройних сил країн-членів НАТО та партнерів.

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Як повідомляв Укрінформ, Україну представлятимуть підрозділи від 28 окремої механізованої бригади, Міжнародного центру миротворчості та безпеки і Сил спеціальних операцій. Серед учасників цьогорічних маневрів підрозділи від збройних сил Італії, Литви, Північної Македонії, Румунії, Словенії, США та Франції.