Україна ще не отримала від ОРДЛО повний список на обмін — Зеленський

Україна на останньому засіданні Тристоронньої контакстної групи не отримала від бойовиків ОРДЛО повний список на обмін, який планується у форматі сто на сто.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на Херсонщині, коментуючи результати останнього засідання ТКГ, повідомляє кореспондент Укрінформу

"(Ми) передали списки на обмін... Ще ми не отримали повністю списки з тієї сторони", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції українська сторона вкотре наголосила на виконанні всіх домовленостей щодо підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб та підтвердила інформацію щодо осіб, яку запитували учасники консультацій, а також що Україна очікує дзеркальних і симетричних дій від іншої сторони.

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Раніше на брифінгу 13 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала до Організації з безпеки і співробітництва в Європі новий список на обмін зі ста осіб, при цьому бойовики свій узгоджений список досі не надали.