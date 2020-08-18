Оптимальним місцем для перенесення мирних переговорів могла би бути Туреччина

Думається, час для цього кроку якраз підходящий

Багато разів доводилось висловлюватись на ту тему, що обрання Мінська для переговорів з РФ щодо врегулювання конфлікту було очевидною помилкою української дипломатії.

Білоруська держава за будь-якими оцінками не може вважатися нейтральною – це військово-політичний союзник Росії.

Українська влада мала достатньо слабий аргумент на користь Мінського майданчика, мовляв, «Лукашенко гарантує». Від переговірників, і то навіть дуже досвідчених, доводилось чути емоційні оцінки, наскільки багато уваги і зусиль Лукашенко приділяє мінському процесові.

Останні вибрики де факто лідера Білорусі Олександра Лукашенка – ігнорування через політичні причини законних вимог щодо передачі Україні підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів, прямолінійні й бездоказові звинувачення у причетності України до протестів у Білорусі, кілька випадків грубого порушення прав громадян України під час протестів у Білорусі, за які ніхто не був покараний, мали би переконати любителів гостинності Лукашенка – мінський процес себе вичерпав.

Тут відбуваються Мінські переговори

Мирний процес має тривати на іншому майданчику.

Дехто називає європейські країни. Не думаю, що це оптимальний варіант. Країни Європи застосовують проти РФ санкції, тому навряд чи сприйматимуться Росією як нейтральні майданчики. Але найгірше – європейці будуть змушені гарантувати безпеку учасникам переговорів, що означатиме і зняття заборон на подорожі, й надання певних імунітетів для членів російської делегації, яких російська сторона має звичку називати "представниками ЛНР і ДНР". І Україна має на це погодитись. Це погана ідея.

Наразі оптимальним місцем для перенесення мирних переговорів, на мою думку, могла би бути Туреччина.

Туреччина прагне утверджуватися як впливовоий дипломатичний гравець, турецький президент вже залучався до вирішення питань обміну між Україною та РФ утримуваними. З одного боку Туреччина є членом НАТО, не визнає анексію Криму, але в той же час не запровадила проти РФ ніяких санкцій. РФ і Туреччина активно взаємодіють і з інших складних регіональних питань.

І географічно та логістично подорожі учасників переговорів до, наприклад, Стамбула не надто ускладнені у порівнянні з Мінськом.

Думаю, що час для цього кроку якраз підходящий.

Богдан Яременко

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