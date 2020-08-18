Росія перекинула на Донбас військову техніку та дрони - розвідка

Командування угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність своїх з’єднань і частин.

Як повідомляє Укрінформ, про це сказав на брифінгу речник Міноборони Максим Праута з посиланням на дані розвідки.

За його словами, через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує постачати на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення. Зокрема, упродовж минулих двох тижнів до з’єднань і частин російських окупаційних військ доставлено до 20 одиниць бойової техніки, відновленої та модернізованої на підприємствах російського військово-промислового комплексу.

Крім того, окремими вантажівками з території РФ завезена чергова партія безпілотних літальних апаратів, оснащених сучасними системами відеоспостереження.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.