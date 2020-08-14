Окупанти просувають позиції в бік ЗСУ і порушують "тишу" - штаб

Поблизу Авдіївки бойовики ОРДЛО здійснили вогневу провокацію зі стрілецької зброї.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Поблизу Авдіївки зафіксовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, українськими військовими виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населених пунктів Хутір Вільний та Новгородське", - йдеться у повідомленні.

У штабі зауважили, що від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню.