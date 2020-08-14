Окупанти мінують нові ділянки на Донбасі - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ використовує запроваджений з 27 липня режим припинення вогню для удосконалення інженерного обладнання своїх передових позицій.

Як передає Укрінформ, про це повідомив, із посиланням на даніГоловного управління розвідки Міністерства оборони України, на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара.

За його словами, окупанти мінують нові ділянки місцевості, у тому числі поза межами опорних пунктів. При цьому, противник використовує як протитанкові, так і протипіхотні міни типу ПОМ-2 і ОЗМ-72 та саморобні вибухові пристрої. Високий рівень мінування місцевості призводить до втрат самих окупантів.

Речник повідомив, що, за даними розвідки, 12 серпня на протипіхотній міні підірвався бойовик одного з підрозділів.

Водночас, як зауважив Шаравара, зростає небезпека і для цивільного населення.

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Так, 13 серпня на тимчасово окупованій території у Луганській області поблизу н. п. Щастя (Новоайдарський район) унаслідок підриву трактора на протитанковій міні під час виконання дорожніх робіт зазнала тяжких поранень цивільна особа, яка була за кермом трактора.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню.