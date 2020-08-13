Нацгвардійці відпрацювали ураження цілей у польових умовах

Артилеристи Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії провели польові навчання.

Про це повідомляє пресслужба Східного ОТО Нацгвардії, передає Укрінформ.

"Польовий вихід артилерії Східного оперативно-територіального об’єднання у самому розпалі. У ньому беруть участь артилерійські підрозділи військових частин 3057, 3035 та 3017. Основною метою підготовки є підвищення злагодженості підрозділів, бойової готовності під час виконання вогневих завдань з ураження нерухомих цілей із закритої вогневої позиції", - йдеться у повідомленні.

Артилеристи Східного ОТО вийшли на польовий вихід / Фото: НГУ

Для якісної підготовки воїнів-артилеристів були розгорнуті навчальні місця з підготовки гарматних обслуг, обчислювачів, розвідників, зв’язківців. Офіцери-артилеристи виконують вогневі завдання на малому артилерійському полігоні. Під час занять взводи відпрацьовують питання вибору та підготовки командно-спостережного пункту для ведення розвідки, здійснюється вибір вогневих позицій. Також проводяться комплексні й контрольно-комплексні заняття, де кожен військовослужбовець отримує індивідуальну, а підрозділ – загальні оцінки.

"Ми намагаємося підвищити рівень польової виучки особового складу і підрозділів, їхнє злагодження на бойовій техніці. Багато уваги приділяємо розвитку витривалості. Одночасно ми вдосконалюємо навички командирів підрозділів організовувати та проводити заняття з бойової підготовки у польових умовах на відповідному методичному рівні", - пояснив заступник начальника штабу гаубично-артилерійського дивізіону Антон Ястремський.

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Своєю чергою командир мінометного розрахунку сержант Олександр Майер зазначив: "Це призов 2-2019. Ми тренуємось спільно з часу, коли я повернувся з ротації в ООС у лютому цього року. В моєму розрахунку – навчені, сильні та швидкі хлопці. Дуже хочеться вже приступити до бойових стрільб. Власне до них і готуємось".

Як повідомлялося, 1 серпня на Харківщині пройшли змагання Східного територіального об’єднання НГУ на першість військових частин з військово-спортивного багатоборства (семиборства), яке включає: біг на 100 та 3000 метрів, плавання на 50 метрів, подолання загальновійськової смуги перешкод, стрільбу з автомата, підтягування на перекладині й метання ручної гранати на дальність. За оцінкою командування, такий вид змагань налагоджує колективну роботу, адже перемога залежить від результату кожного спортсмена.