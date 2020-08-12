СБУ провела контрдиверсійні тренування на Вінниччині

На Вінниччині у вівторок, 11 серпня, СБУ провела контрдиверсійні тренування, під час якого учасники відпрацювали комплекс дій із виявлення та знешкодження умовного противника.

Про це йдеться у дописі на сторінці Управління Служби безпеки України у Вінницькій області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

На Вінниччині СБУ провела контрдиверсійні тренування / Фото: СБУ

«Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Вінницькій області провела планове контрдиверсійне тренування на території однієї з військових частин регіону. У заходах, що відбулися в умовах максимально наближених до реальних, взяли участь підрозділи СБУ, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники тренувальних зборів відпрацювали комплекс дій із виявлення та знешкодження умовних диверсантів, які, за легендою навчань, діяли у лісовому масиві поблизу військових об’єктів. Також підрозділи відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо попереджання та блокування відповідних загроз, ліквідації їх наслідків і надання екстреної медичної допомоги постраждалим. Координаційна група проаналізувала кожен етап тренування і відзначила високий рівень готовності його учасників до ефективної роботи в екстремальних умовах.