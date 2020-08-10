ЗСУ до кінця року перейде на нові знаки розрізнення – роз’яснення Міноборони

Збройні сили України до кінця 2020 року мають перейти на нові знаки розрізнення військовослужбовців.

Про це сказав начальник відділу впровадження військової символіки ЗСУ полковник Ігор Непота на брифінгу, який транслювався на ютьюб-каналі Укрінформу.

«Орієнтовно закінчення переходу на нові знаки розрізнення військовослужбовців Збройних сил України буде завершено до кінця року», - сказав він.

За його словами, на сьогодні Міністерство оборони запланувало кошти на нові нагрудні та нарукавні знаки. Разом з плановою видачею військової форми військовослужбовцям видаватимуть нові нагрудні та нарукавні знаки.

«Тому різкого переходу на нові знаки розрізнення не буде», - зауважив Непота.

Він пояснив, що тепер буде використовуватись чорна нитка при виготовленні знаків розрізнення, що дасть змогу швидко ідентифікувати військовослужбовця.

Непота зауважив, що довгий час знаки розрізнення та нагрудні знаки військовослужбовців ЗСУ виготовлялись у різних відтінках зеленого кольору. Ця ж тенденція зберіглася і після введення в дію нового однострою в 2017 році. Використання різних відтінків зеленого кольору не лише знижувало візуальне сприйняття знаків розрізнення, а й призводило до розбіжності кольорів навіть в одному підрозділі. Все це негативно впливало на зовнішній вигляд військовослужбовців, а відповідно, на імідж Збройних сил.

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Під час підготовки проєкту наказу про внесення змін до Правил носіння військової форми одягу було проведено глибокий аналіз використання нагрудних знаків та знаків розрізнення військовослужбовців збройних сил країн-членів НАТО. З’ясовано, що більшість країн використовує знаки розрізнення та нагрудні знаки, зображення та написи на яких вишиті чорною ниткою.

Непота зазначив, що з кожним роком «ми усуваємо все більше прогалин в уніформістиці та максимально наближуємо зовнішній вигляд наших військовослужбовців до зовнішнього вигляду наших колег з Північноатлантичного альянсу».

Таким чином, на польовій формі одягу військовослужбовців ЗСУ нарукавний знак “Державний прапор України” розміщується на правому та лівому передпліччі.

Нарукавний знак роду військ або знак за курсами навчання розміщується на правому передпліччі, нарукавний знак військової частини або навчального закладу - на лівому.

Знак розрізнення військових звань, тобто погон, розміщено посередині грудей, нагрудний знак з прізвищем військовослужбовця - з правого боку, а нагрудний знак “Збройні сили України” - з лівого.