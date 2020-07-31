У ЗСУ змінили правила носіння військової форми та знаків розрізнення

У Збройних силах України змінили правила носіння військової форми одягу та знаків розрізнення.

Про це на онлайн-брифінгу в Укрінформі повідомив начальник відділу впровадження військової символіки ЗС України Ігор Непота.

«Наказом Міністерства оборони України № 238 від 30 червня 2020 року внесено зміни до «Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних сил України, та ліцеїстами військових ліцеїв». Відтепер правила носіння військової форми одягу та знаків розрізнення поширюються і на Державну спеціальну службу транспорту», - повідомив Непота.

Він розповів, що зазнали змін знаки розрізнення вищого офіцерського, сержантського та старшинського складу, нарукавні знаки приналежності до виду чи роду військ розміщуються на правому рукаві, нарукавний знак військової частини - на лівому, а знак «Державний Прапор України» - на обох рукавах. Також зазнали змін і емблеми на комірі парадної та повсякденної форми одягу.

«Нові емблеми отримали офіцери вищого офіцерського складу, десантно-штурмові війська, війська зв’язку, спеціалісти автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібербезпеки, медична та ветеринарна служба, частини радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, підрозділи морської піхоти, армійської авіації, військової служби правопорядку, військово-топографічної служби та Державної спеціальної служби транспорту», - розповів Непота.

За його словами, також затверджено нові беретні знаки радіотехнічних військ та військ зв’язку, морської піхоти та Державної спеціальної служби транспорту, нові нарукавні знаки визначено для Апарату головнокомандувача Збройних сил України, військової служби правопорядку, медичної служби, Державної спеціальної служби транспорту, морської авіації і морської піхоти.

«Зазначені зміни усунули ряд прогалин у порядку носіння військової форми одягу і зробили її більш привабливою і практичною», - пояснив представник Міноборони.

фото: mil.gov.ua